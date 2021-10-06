Akşener'den Erdoğan'a yanıt

Erdoğan’ın “HDP Millet İttifakındaki gizli ortaklığını” üzerinden Akşener’i “veto” ettiğini, o yüzden “olmayan Başbakanlığa” talip olduğu sözlerine karşı YetkinReport’a açıklamalarda bulunan Akşener şunları söyledi:







“Bizim dedikodularla, iftiralarla, gıybetle kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaş bizden çözüm bekliyor. Biz de vatandaşla iç içe olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz.





Erdoğan A-Haber izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A-Haber ekranlarından izler artık. Dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok.”





Akşener de TBMM Grup Konuşmasında da Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanlığı içi Erdoğan’dan daha güçlü bir aday bulması gerektiğini söylemişti.





Cumhurbaşkanının konuşmasında Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini isteyenin CHP olduğu sözleri üzerineyse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sağlık raporu istemenin bir devlet güvenliği meselesine dönüştüğünü söyledi.





Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şunları söyledi:





“AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!”





Dindar bir Anayasa gerektiğini, laikliği de içeren Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman olmuştu.