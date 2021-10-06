Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a yanıt /06 Ekim 2021 19:43

Akşener'den Erdoğan'a yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti TBMM grubunda kendisi hakkında söylediklerine sert karşılık verdi.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın “HDP Millet İttifakındaki gizli ortaklığını” üzerinden Akşener’i “veto” ettiğini, o yüzden “olmayan Başbakanlığa” talip olduğu sözlerine karşı YetkinReport’a açıklamalarda bulunan Akşener şunları söyledi:

“Bizim dedikodularla, iftiralarla, gıybetle kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaş bizden çözüm bekliyor. Biz de vatandaşla iç içe olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz.

Erdoğan A-Haber izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A-Haber ekranlarından izler artık. Dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok.”

Akşener de TBMM Grup Konuşmasında da Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanlığı içi Erdoğan’dan daha güçlü bir aday bulması gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanının konuşmasında Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini isteyenin CHP olduğu sözleri üzerineyse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sağlık raporu istemenin bir devlet güvenliği meselesine dönüştüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şunları söyledi:

“AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!”

Dindar bir Anayasa gerektiğini, laikliği de içeren Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Erdoğan'a yanıt Sonraki Haber >>

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

Erdoğan çalıyor ama namaz kılıyor

'Erdoğan sağlık raporu almalıdır hem de hemen'

'Erdoğan sağlık raporu almalıdır hem de hemen'

Övmek isterken yarıda kesti...

Övmek isterken yarıda kesti...

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:02:10