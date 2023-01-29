Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına tepki: "Başka bir düzeneğin içindeler" /29 Ocak 2023 14:52

Akşener'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına tepki: "Başka bir düzeneğin içindeler"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, bir itiraz da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Ankara İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Daha önce Altılı Masa toplantısı ardından yapılan ortak açıklama ile Erdoğan'ın adaylığının mümkün olmadığı vurgulanmıştı. Akşener'in gündeminde de Erdoğan'ın adaylığı vardı. 

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün üçüncü defa seçilmesinin hukuki olarak imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yine, yeniden hukuku, yargıyı, adaleti yeni baştan hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler.

Bütün bunlar nedir biliyor musunuz? Dış politakada, ekonomide,yargıda, hukukta, kayırmada tek adam rejimi... Liyakatin ortadan kalktığı, biatın, yağcılığın, yalakalığın öne geçip tercih edildiği; iyi bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı buna karşılık bu ülkeye, millete bağlılığın olmadığı tırnak içi tek adama bağlı olmanın her şeyin üstünde olduğu, ona biat etmenin, ona yalakalık yapmanın, yağ çekmenin her şeyin üstünde olduğu, tercih sebebi olduğu bir ülkeyle yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. 

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