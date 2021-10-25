Akşener'den gündemi sarsacak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağı yönündeki iddialara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakının adayları. Ben çok çalıştım onlar için. Dolayısıyla günün sonunda bu arkadaşlarımızın amiri sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP’nin belediye başkanları. Onları aday gösteren Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz." ifadelerini kullandı.







"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A HAYIR DEMEYİZ"





İşte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o açıklamaları:





Partilerin içinde ben iddiamız iddiası Benimki partimizin birinci parti çıkacağı tabii seçmen karar verecek ona da. Demek hemen hızlı bir şekilde yürütmeden sorunu bir Başkan Yardımcısı tespit edilebilir. Cumhurbaşkanı sembolik olacak bir Başkan Yardımcısı da Başbakan gibi çalışacak. Olabilecek doğru yolu söylüyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu; Seçildi 1 sene sonra seçim yapılacak… Bunlara gerek yok diyorum ben. Kılıçdaroğlu’nun tipoloji tanımına katılıyorum. Benim herhangi bir tavrım yok. Belediye başkanlarının aday olmasına dair. Sayın İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakının adayları. Ben çok çalıştım onlar için. Dolayısıyla günün sonunda bu arkadaşlarımızın amiri sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP’nin belediye başkanları. Onları aday gösteren Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz. İki ay sonra bu iki arkadaşımızın da anketlerde Cumhurbaşkanlığına dair adı konmaya başladı. Onun bir altına ben kondun bir altına Kılıçdaroğlu kondu. Sahada en fazla olan benim. Bir anket şirketi sahibi gibiyim. Gördüğüm bir şey var muhalif seçmenin iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırıldığını gördüm. Yarın bu iki arkadaştan biri aday gösterildi diyelim; taraflaşmış insanlar o gösterilen adayın arkasından yürür mü öyle bir çekincem var.

Tek ve ortak aday ile ilerlenmesi konusunda fikir belirtiyorum. Burada hiçbir sorun yok. Birden fazla adayla bir ara o konuşuldu. Ana hedeften sapılıp birbirleri ile rekabet etmenin doğru olmadığına dair bir tecrübem var ama bu dayatma değil. Bir öneri olarak ortaya koyuyorum. Bir partili olabilir ama partisinden istifa etmesi gerek. Atatürk Samsun’a çıkıyor, Kazım Karabekir’i ittiriyorlar; sen daha öndesin. Erzurum’a kadar gelinince “Ben ve ordum emrinizdeyim Paşam” demesi. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran bu oldu. Atatürk’ü tutuklatıp kendisi yerine geçebilirdi...