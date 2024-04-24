Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in 'En son ayrılacak arkadaşım' dediği isime Özel rozet taktı /24 Nisan 2024 14:41

Akşener'in 'En son ayrılacak arkadaşım' dediği isime Özel rozet taktı

İYİ Parti'den istifa ettiğinde Meral Akşener'in "En son ayrılacak kişiydi, beklemiyordum" dediği İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı.

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CHP lideri Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra partisinin Meclis’te kapalı olarak yaptığı grup toplantısında CHP’ye yeni milletvekillerinin katılabileceğinin sinyalini vermişti.

CHP'ye geçen vekil Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nu rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

Yanıkömeroğlu daha önce İYİ Parti'den istifa etmişti. Yanıkömeroğlu'nun istifası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Çok şaşırdım, hiç beklemediğim bir davranış biçimiydi, hayırlısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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