İngiltere’nin tarihindeki en büyük yardım paketi Ukrayna’ya

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA











İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'e 617 milyon dolarlık ülke tarihindeki en büyük yardım paketini sağlama planlarını duyurdu.





Ukrayna'ya, çok sayıda mühimmat, 400 askeri araç, uçuş menzili 250 km olan Storm Shadow havadan karaya füzeleri, yaklaşık 2 bin adet saldırı ve uçaksavar füzesi ve 4 milyon mermi verilecek.





İngiltere Başbakanı, açıklanan yardım paketinin, tek kalemde, Ukrayna'ya ülke tarihindeki en büyük yardım paketinin olduğu ve yaklaşık 617 milyon dolar tutarında olduğunu açıkladı.





Sunak, "Birleşik Krallık her zaman Avrupa güvenliğinin ön saflarında yer alacak, ulusal çıkarlarımızı savunacak ve NATO müttefiklerimizi destekleyecektir." dedi. Ayrıca Ukrayna’ya yapılan desteklerin "tüm Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığını" söyledi.