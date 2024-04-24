Samanyolu Haber /Gündem / Odessa’ya İHA saldırısı oldu /24 Nisan 2024 14:50

Odessa’ya İHA saldırısı oldu

Rus ordusu gece saatlerinde Odessa'ya insansız hava araçlarıyla saldırdı. Saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Odessa'da gece saatlerinde Liman bölgesi denilen özel sektörde düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar Odessa’daki farklı hastanelerde tedavi altına alındılar. 

Liman bölgesindeki Delta Wilmar petrol işleme tesisi saldırıların ardından yanmaya başladı. Yangının kontrol altında olduğu fakat halen devam ettiği gelen bilgiler arasında.

İki gün öncesinde Rus birlikleri Odessa’ya roketlerle saldırmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. 

Odessa Belediye başkanı Gennady Trukhanov, “Neredeyse son iki ay Odesa’ya yoğunlaşma var. Sürekli roket atışlarıyla vurmaya çalışıyorlar. Fakat şehrin bütün operasyon merkezleri ve kamu hizmetleri yerinde çalışıyor" açıklaması yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Odessa’ya İHA saldırısı oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:19