Odessa’ya İHA saldırısı oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Odessa'da gece saatlerinde Liman bölgesi denilen özel sektörde düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar Odessa’daki farklı hastanelerde tedavi altına alındılar.





Liman bölgesindeki Delta Wilmar petrol işleme tesisi saldırıların ardından yanmaya başladı. Yangının kontrol altında olduğu fakat halen devam ettiği gelen bilgiler arasında.





İki gün öncesinde Rus birlikleri Odessa’ya roketlerle saldırmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti.





Odessa Belediye başkanı Gennady Trukhanov, “Neredeyse son iki ay Odesa’ya yoğunlaşma var. Sürekli roket atışlarıyla vurmaya çalışıyorlar. Fakat şehrin bütün operasyon merkezleri ve kamu hizmetleri yerinde çalışıyor" açıklaması yapmıştı.