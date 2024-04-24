Letonya’dan Rusça’ya sınırlama geldi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Öğrencilere ikinci yabancı dil olarak Rusça yerine, dördüncü sınıftan itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin dillerinden biri önerilecek. Ayrıca hükümetler arası anlaşmalarda aktif öngörülen bir yabancı dili öğrenmeleri teklif edilecek.







Letonya okullarında birinci sınıftan itibaren öğrenilen birinci yabancı dil İngilizce. Yeni sisteme geçiş altyapısı 2026/2027 akademik yılında hazır olacak.





Ülke doğu tarafından Rusya ve Belarus ile sınırlara sahipken nüfusun yaklaşık %6’lık kesimi Rusça (Rus ve Belarus’lu) konuşan halklardan oluşmakta.