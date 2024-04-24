Samanyolu Haber /Gündem / Letonya’dan Rusça’ya sınırlama geldi /24 Nisan 2024 15:18

Letonya’dan Rusça’ya sınırlama geldi

Letonya hükümeti, ikinci yabancı dil olan Rusça’yı aşamalı olarak okul müfredatından kaldırılması yönündeki kararı onayladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Öğrencilere ikinci yabancı dil olarak Rusça yerine, dördüncü sınıftan itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin dillerinden biri önerilecek. Ayrıca hükümetler arası anlaşmalarda aktif öngörülen bir yabancı dili öğrenmeleri teklif edilecek.

Letonya okullarında birinci sınıftan itibaren öğrenilen birinci yabancı dil İngilizce. Yeni sisteme geçiş altyapısı 2026/2027 akademik yılında hazır olacak.

Ülke doğu tarafından Rusya ve Belarus ile sınırlara sahipken nüfusun yaklaşık %6’lık kesimi Rusça (Rus ve Belarus’lu) konuşan halklardan oluşmakta.
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