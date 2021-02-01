Samanyolu Haber /Gündem / Alaattin Çakıcı adliyeye 'çakarlı araç'la gitti /01 Şubat 2021 14:55

Alaattin Çakıcı adliyeye 'çakarlı araç'la gitti

Alaattin Çakıcı’nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle gittiği adliyeye çakarlı araçla giriş yaptığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Alaattin Çakıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava için Kırıkkale’ye gitmişti. 21 Ocak günü görülen davada Çakıcı hakkında beraat kararı verilirken, Davutoğlu’na yönelik sözleri eleştiri sayılmıştı.

Çakıcı’nın davanın görüldüğü Keskin Adliyesi’ne çakarlı araçla giriş yaptığı ortaya çıktı.

Çakıcı’nın araç konvoyunun en önündeki araçta çakar olduğu ve adliyeye giriş yaptığı sırada önünün açıldığı görülüyor. Çakıcı’yı adliyede "adamları" karşılıyor.

Çakarlı araç yasaklanmıştı

Çakıcı'nın araç konvoyundaki AKP plakalı araç da dikkat çekmişti. 

İçişleri Bakanlığı’nın çakarlı araçlarla ilgili genelgesinde ise kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım 2019'dan itibaren yasaklanmıştı. Çakarlı araç kullananlar hakkında para cezası verileceği, araçların trafikten men edilebileceği düzenlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alaattin Çakıcı adliyeye 'çakarlı araç'la gitti Sonraki Haber >>

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:58