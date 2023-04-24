Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak istedi ,Yakut'un kanalı erişime engellendi /24 Nisan 2023 09:04

Albayrak istedi ,Yakut'un kanalı erişime engellendi

Türkiye’deki internet erişimi ve yasaklarıyla ilgili haberler paylaşan Free Web Turkey, Muhammed Yakut'un “Delilerin Delisi” isimli YouTube kanalının, kanaldaki altı videonun ve bazı tweet’lerin erişime engellendiğini duyurdu.

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İktidara yakın isimlerle ilgili iddialarda bulunan Muhammed Yakut’un Youtube kanalı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın talebi üzerine erişime engellendi.

Türkiye’deki internet erişimi ve yasaklarıyla ilgili haberler paylaşan Free Web Turkey, Muhammed Yakut'un “Delilerin Delisi” isimli YouTube kanalının, kanaldaki altı videonun ve bazı tweet’lerin erişime engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İktidara yakın isimler hakkında iddialarda bulunan Muhammed Yakut'un “Delilerin Delisi” isimli YouTube kanalı, kanaldaki altı video ve bazı tweet’ler Berat Albayrak’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Nisan tarihli kararıyla erişime engellendi.”

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