Ali Babacan'dan Erdoğan'a canlı yayın uyarısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayın öncesi uyarıda bulundu.





DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yayın öncesi uyarıda bulundu.





Babacan, Erdoğan'a 'ekonomi' hakkında konuşmaması gerektiğini söyleyerek, "Siz konuştukça dolar yükseliyor. Ekonomiyle ilgili söylenmesi gerekenleri biz bu akşam zaten Habertürk'te söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Babacan'ın paylaşımı şu şekilde:





"Lütfen bu akşam yayında ekonomi hakkında konuşmayın. Siz konuştukça dolar yükseliyor. Ekonomiyle ilgili söylenmesi gerekenleri biz bu akşam zaten Habertürk'te söyleyeceğiz"



