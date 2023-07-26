Ali Erbaş’ın kızı böyle dert yandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına tatile gidemediği için isyan etti.





8 yaşındaki kızının 13, 5 yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi gezdiğini belirten Feyza Erbaş, en küçük çocuğunun döviz kurunda yaşanan yükseliş sonucu hiç yurt dışına tatile gidemediğinde dert yanan Feyza Erbaş, ‘‘Hiç sesini çıkarma.’’ notunu düştü.

















Sözcü‘den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Feyza Erbaş Bodrum’a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaştı. Erbaş, büyük oğlu için, “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti.” dedi.





8 yaşındaki kızının 13 ülkeye gittiğini belirten Erbaş en küçük oğluna hitaben, “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma” notunu düştü.



