Rusya'da Petrol ihracat gelirleri düştü banka karları arttı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın Ekonomi haberleri veren RBK gazetesinin yayınladığı analizde, Ukrayna savaşı ile birlikte başlayan yaptırımlar yüzünden Rusya'nın gelirlerinde yaşanan büyük düşüşü ve sıkıntılı durumu gözler önüne serdi.





Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelirler son bir yılda yarı yarıya azaldı. Petrol ihracatından elde edilen gelir haziranda 11,8 milyar dolara kadar geriledi.





Geçtiğimiz 1,5 yılda Rusya'nın petrol gelirleri mart 2022'de maksimum seviyeye ulaşarak 22 milyar doları bulmuştu. Yıl sonunda ise bu rakam 15 milyar doların altına düştü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Haziran 2023'te 11,8 milyar dolara geriledi.





Rus bankalarında rekor kâr





Bunun yanında Rus bankaları yılın ilk yarısında 1,7 trilyon ruble kâr elde etti. Ve Yılın ilk altı ayında kâr eden banka sayısı 271 oldu.





Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada Rus bankalarının 2023'ün ilk yarısındaki kârının 1,7 trilyon ruble olduğunu ve bunun mutlak bir rekor olduğunu belirtildi.





Bu, 2020'nin tamamındaki kârlarından (1,6 trilyon ruble) ve 2019'daki kârlarıyla orantılı olarak (1,7 trilyon ruble) daha yüksek.





Yıllık kâr rekoru 2021'de 2,36 trilyon ruble olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası'nın raporuna göre, Haziran ayında bankacılık sektörünün net kârı 314 milyar ruble olarak gerçekleşti. Bu, Mayıs ayının sonucundan (273 milyar ruble) % 15 daha yüksek. Haziran karının yaklaşık yarısı, ay boyunca %7 düşerek zayıflayan ruble zemininde döviz yeniden değerlenmesinden (153 milyar RUB) geldi.





Kârlar ayrıca menkul kıymetlerden elde edilen gelirler (yaklaşık 30 milyar ruble) ve yan kuruluşlardan gelen temettüler (yaklaşık 33 milyar ruble) ile bu rakamların döviz değişiminden kaynaklandı.





Genel olarak, mayıs ayında sayısı 237 olarak kaydedilen kârlı banka sayısı haziran ayında 245’e yükselirken, kâr elde eden bankaların sektörün aktifleri içindeki payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti.





Merkez Bankası, Haziran ayında kredi kuruluşlarının mali tablolarını açıklamaya yeniden başlamıştır.