Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan Afrika’ya büyük açılım /26 Temmuz 2023 11:11

Rusya’dan Afrika’ya büyük açılım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, hemen hemen bütün Afrika ülkelerinde elçilik açmayı planladıklarını duyurdu. Rusya 90’lı yıllarda kapatılan elçiliklerini geri açıyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 



Sovyetler Birliği döneminde Afrika kıtası ile iyi ilişkileri olan ancak Glastnost ve Prestroyka döneminde kıtadaki bir çok elçiliği kapatan Rusya, yeniden Afrika açılımı yapıyor.

Rusya Devlet Haber Ajansı RIA’ya demeç veren Rus Dışişleri yetkilisi Oleg Ozerov pek çok temsilciliğin 1990'lı yıllarda kapatıldığını, ancak bunun "pek de akıllıca bir karar" olmadığını söyledi.

Rusya’nın Batı'nın aksine Afrika ülkelerini eşit gördüğünü belirten Rus diplomat, hafta sonunda Rusya, ikinci Rusya-Afrika zirvesi için neredeyse tüm Afrika devletlerinin liderlerini St. Petersburg'da ağırlayacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi ve Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Başkanı Oleg Ozerov, RIA Novosti ile yaptığı röportajda ilk etapta etkinliğin oturum aralarında hangi konuların ele alınacağı, Rusya'nın "tahıl anlaşması"nın sona ermesinin ardından Afrika ülkelerine açlıkla mücadelede nasıl yardım etmeyi planladığı ve Afrika kıtasının bugün "Rusya mı yoksa Batı mı" seçimiyle mi karşı karşıya olduğu gibi konuların ele alınacağını söyledi.

49 Afrika ülkesinin zirveye farklı delegasyonlarla katılacağını söyledi ve bunun başlı başına Afrika ülkelerinin Rusya'ya karşı tutumunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi.
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