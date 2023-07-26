Mersin Limanı'nda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı’nda, Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador’dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Konteynerler gemiden indirilerek ‘x-ray’ taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.
Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B., gözaltına alındı.