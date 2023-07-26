Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Polonya'dan sığır eti ithal edecek /26 Temmuz 2023 10:32

AKP, Polonya'dan sığır eti ithal edecek

Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan sığır eti ithal ederek kilosunu 195 liradan peşin fiyatına firmalara satacak. Kurum tarafından 24 Temmuz'da yapılan duyuruda satın alma işlemi için iki günlük süre belirlenmesi ise dikkat çekti.

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Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla kurulan Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya’dan tır bazlı taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacak. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.

Ekonomim.com'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Et Süt Kurumu'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumumuzca, kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara (şarküteri üretimi yapan) tır bazlı olarak ithal taze karkas sığır eti satışı yapılacaktır.”

İthal taze karkas et almak isteyen işletmeler, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Et ve Süt Kurumu’nun duyuruyu 24 Temmuz’de yaparak sadece 2 günde başvuru yapılmasını istemesi de dikkat çekti.

Başvurular komisyon tarafından değerlendirilerek haftalık dağıtım listesi belirlenecek.

Duyuruda: ”Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir” denildi.

İthal etin ayrıca peşin fiyatına satılacağı açıklandı. 
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