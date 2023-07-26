Samanyolu Haber /Gündem / Biden'ın yeni iltica düzenlemesine mahkemeden iptal /26 Temmuz 2023 10:28

Biden'ın yeni iltica düzenlemesine mahkemeden iptal

ABD'de mahkeme iltica hakkını kısıtlayan yasal düzenlemeyi iptal etti. Biden hükümeti karara itiraz edecek.

SHABER3.COM

lAmerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) San Francisco Federal Bölge Mahkemesi, Başkan Joe Biden hükümetinin Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu iltica hakkını kısıtlayan düzenlemeyi iptal etti.

Yargıç Jon Tigar, on hafta önce yürürlüğe giren düzenlemede yer alan "iltica başvurusu yapmak isteyenlerin ABD'deki koruma taleplerini kendi ülkelerinde veya ABD yolculukları sırasında geçtikleri transit ülkelerde yapmaları gerektiği" şeklindeki hükmün yasa dışı olduğunu ifade etti.

Karara göre, ABD makamları, ülke topraklarına ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanların başvurularını yeniden değerlendirmeye zorlanabilecek.

Hükümetin karara 14 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mahkemenin aldığı karara itiraz edileceği belirtilerek, bakanlığın kararın uygulanmasını ertelemek için başvuruda bulunacağı kaydedildi.


Temyiz başvurusu nedeniyle uygulamanın sonlandırılmasına yönelik kesin kararın uzun bir hukuk süreci sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Biden yönetimi düzenlemeyi "göç yasaları kapsamında geniş yetki kullanımının meşru bir uygulaması" olarak görüyor.

Göçmen haklarını savunan yardım kuruluşları ise söz konusu kısıtlamaların uygulanmasının, sınırı geçen göçmenlerin özünde sığınma hakkına sahip olmadığı varsayımına dayandığını ileri sürerek, konuyu yargıya taşıdılar.

Yargıç Tigar, kararında Biden yönetimince hazırlanan düzenlemenin, Göç ve Vatandaşlık Yasası hükümleriyle uyumlu olmadığını ve öngörülen istisnalar nedeniyle yasal yönden tutarsız olduğuna vurgu yaptı. Tigar, düzenleme çerçevesinde getirilen kısıtlamaları "keyfi ve istikrarsız" olarak nitelendirdi.

Biden yönetimi düzenlemeyle göçmen sayısını azaltmayı hedefliyor. ABD'li sınır yetkilileri geçen yıl ülkeye iki milyondan fazla kişinin yasa dışı yollarla veya sığınma başvurusu yaparak girmeye çalıştığını açıkladı.

Yeni düzenleme, belgeleri olmadan giriş yapan kişilerin otomatik olarak sığınma şansını kaybedeceğini öngörüyor.
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