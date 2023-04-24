Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça: Ne bağırıyorsun!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti.





Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerden büyük ilgi gördü. Koç’un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremze de kendisine “başkanım, başkanım” diyerek seslendi. Koç, yayın biter bitmez depremzedeye dönerek “Neden bağırıyorsun” diyerek fırça attı. Depremzedenin yaşadığı mahcubiyet cep telefonu kamerasına da yansıdı.