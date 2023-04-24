Samanyolu Haber /Gündem / Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça: Ne bağırıyorsun! /24 Nisan 2023 12:28

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça: Ne bağırıyorsun!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında “başkanım” diyerek kendisine seslenen depremzedeyi “neden bağırıyorsun” diyerek fırçaladı.

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerden büyük ilgi gördü. Koç’un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremze de kendisine “başkanım, başkanım” diyerek seslendi. Koç, yayın biter bitmez depremzedeye dönerek “Neden bağırıyorsun” diyerek fırça attı. Depremzedenin yaşadığı mahcubiyet cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça: Ne... Sonraki Haber >>

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

[Harun Tokak] Bayram

[Harun Tokak] Bayram

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

2023 Hatim Duası ve Ramazan Bayramı

2023 Hatim Duası ve Ramazan Bayramı

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:31