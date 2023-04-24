Samanyolu Haber /Gündem / Motoru alev alan uçakta büyük panik /24 Nisan 2023 12:40

Motoru alev alan uçakta büyük panik

ABD’de bir yolcu uçağı, havada kuş çarpması sonucu büyük tehlike atlattı.

Motoru alev alan uçakta büyük panik

ABD'de bir yolcu uçağı, havada motorunun alev alması sonucu acil iniş yaptı.

Ohie'dan kalkan uçak, muhtemelen kuş çarpması sonucu havada büyük tehlike atlattı. Uçağın motorunun alev aldığını gösteren görüntüler, bir yolcu tarafından kaydedildi.

Federal Havacılık Dairesi, mürettebatın kuşa çarpan uçağın motorunun birden alev aldığını söylediğini aktardı. Boeing 737 tipi uçak kalktığı John Glenn Columbus Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Acil durum ekipleri iniş yapan uçağa hızla müdahale etti. Yolcular tahliye edilirken havalimanının operasyonlara devam ettiği bildirildi.
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