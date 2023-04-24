Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı /24 Nisan 2023 13:24

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Kaliforniya eyaletinde bulunan Disneyland'de bir gösteri sırasında 13 metre boyundaki mekanik ejderha alev aldı. Yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Disneyland tema parkında, 13 metrelik mekanik ejderha, gösteri esnasında alev aldı. Fantasmic isimli gösteri sırasında 13 metre boyundaki mekanik ejderha alevler içinde kaldı.

Sosyal medyada yer alan olay anına dair videolarda, itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışırken tema parkı personelinin 'alanı boşaltmak' için kalabalığa müdahalede bulunduğu görüldü.

Disney'den yapılan açıklamada, yoğun duman nedeniyle belirli alanlardaki ziyaretçilerin tahliye edildiği bildirildi. Yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi. 
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ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

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