Samanyolu Haber /Politika / Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi /28 Ekim 2022 16:16

Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi. Başarır, “Adalet Bakanlığı, fezlekeyi, Adalet Komisyonu’ndan önce A Haber’le paylaşmış. Asıl utanılacak konu bu!” dedi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

Gerçek Gündem’e konuşan Başarır sözlerinin arkasında durduğunu vurgulayarak, fezlekeyi A Haber’den duyduğunu söyledi:

“Ben onun hakkında söylediğim her şeyin arkasındayım. Ne ayıp bir şey ki, Adalet Bakanlığı, fezlekeyi, Adalet Komisyonu’ndan önce A Haber’le paylaşmış. Asıl utanılacak konu bu! Ben bu fezlekeyi A Haber’den öğrendim. Ülkenin geldiği nokta bu…”

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEBİ

AA'nın aktardıklarına göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesi'nce 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.
Fezlekede, "Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu" öne sürüldü.

Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:18:37