Ali Mahir Başarır hakkında fezleke düzenlendi

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.Gerçek Gündem’eBaşarır sözlerinin arkasında durduğunu vurgulayarak, fezlekeyi A Haber’den duyduğunu söyledi:“Ben onun hakkında söylediğim her şeyin arkasındayım. Ne ayıp bir şey ki, Adalet Bakanlığı, fezlekeyi, Adalet Komisyonu’ndan önce A Haber’le paylaşmış. Asıl utanılacak konu bu! Ben bu fezlekeyi A Haber’den öğrendim. Ülkenin geldiği nokta bu…”AA'nın aktardıklarına göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesi'nce 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.Fezlekede, "Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu" öne sürüldü.Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" değerlendirmesinde bulunuldu.Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.