Samanyolu Haber /Gündem / Ali Yeşildağ: Yapı Yapı Holding’in yüzde 50’si Bilal Erdoğan’ın /09 Mayıs 2023 00:34

Ali Yeşildağ: Yapı Yapı Holding’in yüzde 50’si Bilal Erdoğan’ın

Ali Yeşildağ, Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının karıştığı yolsuzlukları anlatmaya devam ediyor. Serinin 4’üncü videosunda da önemli detaylara giren Yeşildağ çarpıcı bir iddiada bulundu. Yeşildağ, Türkiye’nin en büyük kamu ihalelerini alan şirketlerden Yapı Yapı Holding’in yarısının sahibinin Bilal Erdoğan olduğunu açıkladı.

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Ali Yeşildağ ifşalara devam ediyor. Son videoda önemli konulara değinen Yeşildağ, ağabeyleri Hasan ve Zeki’nin kirli geçmişini anlatıyor. İsviçre’den döndükten sonra bir is adamının oğlunu kaçırarak 3 milyon dolar aldıklarını anlatan Yeşildağ, ilk sermayeyi bu şekilde elde ettiklerini bu paranın 1 milyon doları ile de Zeki Yeşildağ’ın dolandırdığı İsviçre bankalarına olan borcunu ödediklerini dile getiriyor.

FATİH ERBAKAN’I KAÇIRMA PLANI YAPMIŞLAR

Yeşildağ, ağabeyleri Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ’ın karıştığı suçları da detaylı bir şekilde anlattı. Adeta suç şebekesi gibi çalışan kardeşler, zengin insanların çocuklarını kaçırarak fidye isteme planları yapmış. Bununla da yetinmeyen kardeşler, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın oğlu olan ve bugün Cumhur İttifakı’nda yer alan Fatih Erbakan’ı kaçırmak için de girişimlerde bulunmuş. Daha da ilginç olan ise bu dönemde Zeki Yeşildağ’ın Refah Partisi’nden belediye meclis üyesi olması.

ERDOĞAN ÖTEKİLEŞTİRİYOR AMA KENDİ KURMAYLARI LGBT

Ali Yeşildağ ayrıca Erdoğan ve Süleyman Soylu’nun sürekli ahlak konusunda yaptığı atıflara değinip, Ömer Çelik ve Hasan Dağcı hakkında iddialarda bulundu. Erdoğan’ın özel kalem müdürü olan Hasan Dağcı ve şu anda AKP sözcüsü olan Ömer Çelik’in gay olduğunu Ankara’da herkesin bildiğini söyleyen Ali Yeşildağ şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi tutturdular LGBT LGBT. Ben size anlatayım LGBT’yi. Hasan Dağcı gay, herkes biliyor. Bütün İstanbul Bodrum gece hayati biliyor. Kim Hasan Dağcı? Tayyip abinin özel kalem müdürü İstanbul Belediyesi’nde. Tayyip abi biliyor, ailesi biliyor. Nereden biliyor? Emine Hanim Hasan Dağcı’yı 1994’te özel kalem müdürü olduktan bir iki yıl sonra bir hanımefendiyle evlendiriyor. O kadın iki ay sonra gelip, Emine Hanım’a şikâyet ediyor. Sen beni bu adamla evlendirdin ama bu adam gay diyor. Emine Hanım sus diyor, aile arasında halledelim diyor. Ama işten çıkarmıyorlar Hasan Dağcı’nın gay olduğunu öğrendikleri halde. Erdoğan’ın oğlu gibidir.

Tayyip abi ona LGBT buna LGBT deme. Partinin sözcüsü Ömer Çelik LGBT. O da gider gay barlarda açar şişesini içer, Hasan Dağcı da gay barlara gider. Böyle şeyler söyleme. Bir de Hasan Dağcı’yı oğlun gibi seversin. Bir sürü isler verdin ona. Hatta Hasan Dağcı bir ara Taksim’de gay bar açmıştı. Tayyip abi ona buna LGBT deme, zor durumda kalırsın. Bir de ayıp, bırak herkes bu ülkenin insani. Biraz kucaklayıcı ol. O LGBT bu LGBT, LGBT senin sağında solunda.”

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