Alman devi çok sayıda mağazayı kapatıyor

Hamburg'da Mönckebergstrasse üzerindeki şube ile Essen kentindeki bir şube bu hafta kapanacak. Önümüzdeki günlerde ise Braunschweig, Witten ve Fulda kentlerindeki şubeler kapılarına kilit vuracak. Yıl sonuna kadar tam olarak kaç şubenin kapanacağı bilinmezken, ülke genelinde 170 mağazası bulunan Karstadt’ın yaklaşık 40 kadar şubesini kapatacağı belirtiliyor.

Hürriyet'in haberine göre bazı kentlerdeki şubeler Noel Bayramı sırasında yapılacak yoğun alışverişten dolayı açık kalacak. Ancak bu şubeler de yeni yılda kapatılacak. Şube kapatmalarının temel nedeninin korona krizi olduğu belirtiliyor.

