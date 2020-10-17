Samanyolu Haber /Gündem / 'Resmi verilere' göre İstanbul'da geçen hafta 45 kişi koronadan hayatını kaybetti /17 Ekim 2020 12:07

'Resmi verilere' göre İstanbul'da geçen hafta 45 kişi koronadan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 5-11 Ekim Kovid-19 Haftalık Durum Raporu’nu açıkladı. Buna göre bir haftada İstanbul’da 45 kişi daha yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye geneli için 5-11 Ekim Kovid-19 Haftalık Durum Raporu’nu internet sitesinden yayımladı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in aktardığına göre, rapordaki ayrıntılar şöyle:

- 5–11 Ekim tarihleri arasında hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3 bin 369 oldu. Son bir haftada 489 kişi entübe edildi.

- Pandeminin başladığı mart ayından bu yana ölüm rakamları İstanbul’da toplam 3 bin 135 (geçen hafta bu rakam 3 bin 90 olarak belirtilmişti), Batı Marmara’da 215, Ege’de 791, Doğu Marmara’da 733, Batı Anadolu’da 1091, Akdeniz’de 393, Orta Anadolu’da 441, Batı Karadeniz’de 380, Doğu Karadeniz’de 185, Kuzeydoğu Anadolu’da 196, Ortadoğu Anadolu’da 296, Güneydoğu Anadolu’da 981 oldu.

- Bildirilen tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Hastaların 21 bin 600’ü 15 yaş ve altı (yüzde 6.4), 47 bin 383’ü 15-24 yaş arasında (yüzde 14.1), 166 bin 402’si 25-49 yaş grubunda (yüzde 49.4), 63 bin 278’i 50-64 yaş arasında (yüzde 18.8), 29 bin 575’i 65-79 yaş grubunda (yüzde 8.8), 8 bin 294’ü 80 yaş ve üzerinde (yüzde 2.5) gerçekleşti. Onaylanan hastaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında "Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Salgının önü yeni bulaşmalar önlenerek kesilir" demişti. 
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