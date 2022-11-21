Alman İçişleri Bakanı Türkiye yolcusu: Gündemde iade talepleri ve sığınmacılar var

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ankara’yı ziyaret ediyor. Evrensel gazetesinin haberine göre Faeser’in gündeminde ise asıl olarak son aylarda Türkiye üzerinde Avrupa’ya gelen sığınmacı sayısını düşürmek bulunuyor.





Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret edecek ve mevkidaşı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser, görüşmeler sırasında Türkiye’den 2016’da imzalanan Sığınmacılar Anlaşması’nın yerine getirilmesini isteyecek.





Son aylarda Türkiye üzerinden Balkan ülkelerine sığınmacı geçişlerinin yüksek olduğundan şikayetçi olan Almanya, bu nedenle önlemlerin artırılmasını talep ediyor. Balkanlar'a geçiş yapan sığınmacıların çoğunluğu Almanya’ya ulaşmaya çalışıyor.





Görüşme sırasında başta sağlık ve bakım olmak üzere değişik alanlarda Almanya’nın ihtiyaç duyduğu kalifiye iş güçünün getirilmesinin de gündeme alınması bekleniyor.





Almanya’nın bu taleplerine karşılık Türkiye’nin ise “terörle mücadele” kapsamında Almanya’da PKK’ya yakınlığı ile bilinen dernekler ve kişilere karşı "etkili mücadele" talebini masaya sürmesi bekleniyor. Diğer yandan Evrensel'in haberine Türkiye'nin kimi Hizmet Hareketi mensuplarının iadesini isteyeceği de ileri sürülüyor.





En son 2018’de Almanya’da gelen Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e iade edilmesini istediği 69 kişilik bir liste sunmuştu. .