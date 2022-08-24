Samanyolu Haber /Dünya / Alman İstihbaratı'nın başkanından aşırı sağ uyarısı /24 Ağustos 2022 10:26

Alman İstihbaratı'nın başkanından aşırı sağ uyarısı

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang, Rostock’da yaşanan ırkçı saldırıların 30. yılında aşırı sağ kaynaklı şiddet potansiyelinin hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

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DW'nin haberine göre, Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang, Rostock-Lichtenhagen'da yaşanan ırkçı saldırıların 30. yıl dönümünde devam eden aşırı sağ tehlikesine karşı uyardı. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Haldenwang, "Bugünler, Rostock-Lichtenhagen'da yaşanan insanlık düşmanı iğrenç ayaklanmaların 30. yıl dönümü. Aşırı sağcılık ve insana karşı nefret o tarihte kendini günlerce bir şiddet taşkınlığı şeklinde gösterdi" ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki aşırı sağcı terör saldırılarının da ortaya koyduğu üzere, aşırı sağkaynaklı şiddet potansiyelinin hâlâ yüksek olduğunu söyleyen Haldenwang, Rostock'dakine benzer olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı. "Bunu ancak güçlü bir sivil toplum katılımı ve güvenlik makamlarının aşırı sağcılıkla mücadelede güçlü adımlar atmasıyla başarabiliriz" diyen Haldenwand, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Perşembe günü Rostock'da tören düzenlenecek

Almanya'nın doğusunda yer alan Rostock'un Lichtenhagen semtinde, 22-26 Ağustos 1992 tarihlerinde aşırı sağcılar ve onları seyredip alkışlayan, ırkçı sloganlar atan bir kalabalık, sığınmacıların kaldığı "Ayçiçeği Evi" olarak bilinen binanın etrafını kuşatmıştı. Bina taşlanıp, atılan molotof kokteylleriyle kundaklanmaya çalışılmış, bu sırada itfaiye ekiplerinin müdahalesi de kalabalık tarafından engellenmişti. Polisin müdahalesinin yetersiz kalması ve olayları bastıramaması hem Almanya'da hem ülke dışında yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Saldırıların 30. yıl dönümü nedeniyle Perşembe günü Rostock Belediye binasında bir anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in da katılması bekleniyor.
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