Samanyolu Haber /Dünya / Alman oyuncak fabrikasından Merkel hatırası oyuncak ayı /20 Eylül 2021 12:12

Alman oyuncak fabrikasından Merkel hatırası oyuncak ayı

Almanya'da bir oyuncak fabrikası yakın zamanda görevi bırakmaya hazırlanan Şansölye Merkel için hatıra oyuncağı üretti. 500 adet üretilecek oyuncak, 189 euro'ya satılacak.

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Bayveya eyaletinin Coburg şehrinde bulunan Hermann-Spielwaren isimli oyuncak fabrikası, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel için oyuncak ayı üreterek satışa sundu.

40 santimetrelik oyuncak ayı Merkel'e özgü saç kesimi, kıyafetleri ve el duruşu tasvir edildi.

Bild gazetesine konuşan, fabrikanın genel müdürü Martin Hermann, “Oyuncak ayılarda çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.



500 adet üretilecek oyuncak ayı 189 euro'ya satılacak. Oyuncaktan bir adet Merkel'e de gönderilecek.

Hermann-Spielwaren şirketi daha önce, ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için de oyuncak ayılar üretmişti.

Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandığa gidecek. Bu seçimler, 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı.
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