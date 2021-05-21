Alman Sağlık Bakanı güncel aşı tablosunu açıkladı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki corona virüsü salgınının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günlük vaka sayılarındaki azalma karşısında iyimser olduklarını belirten Bakan Spahn, Almanya’nın salgında doğru yolda ilerlediğini ifade etti.







Spahn, “Mevcut rakamlar kendimize güvenmemizi sağlıyor. Şu anda corona aşısı ile virüsten tamamen korunan yaklaşık 11 milyon Alman var. Ayrıca, 60 yaşın üzerindeki Almanların yüzde 70’inden fazlası en az bir kez aşılandı. Her gün nüfusun yüzde 1’inden fazlası aşılanmaktadır” ifadelerini kullandı.





“Doğru yoldayız. Üçüncü dalga kırıldı” diyen Bakan Spahn, “Önümüzdeki hafta sonu Pantkot Yortusu tatilinin tadını çıkarın, birlikte tatillerin tadını çıkaralım. Ama dikkatli olalım” şeklinde konuştu. Spahn, Eylül ayına kadar tüm Almanların aşılanabilmesi için gerekli aşı tedariki ve organizasyonunun yapıldığını belirterek sabırlı olunmasını istedi.