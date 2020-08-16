Samanyolu Haber /Dünya / Alman seçmeni sağ partilere tavır mı alıyor? Yeni ankette iki parti yükselişte /16 Ağustos 2020 14:33

Alman seçmeni sağ partilere tavır mı alıyor? Yeni ankette iki parti yükselişte

Almanya’daki bir ankete göre sosyal demokratların oyu yüzde 2 artarak yüzde 16'ya yükseldi. Yeşiller de oyunu yüzde 2 artırarak yüzde 20’ye çıkardı. AfD ise yüzde 12,5’tan yüzde 9’a düştü.

SHABER3.COM

Almanya’da iktidarı Hristiyan demokratlar ile paylaşan Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Olaf Scholz’u 2021 yılında yapılacak federal seçimler için başbakan adayı olarak göstermişti. Şu anda Angela Merkel’in liderliğindeki hükümette başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Scholz’un adaylığı partisinin oylarında olumlu bir etki oluşturdu.

artigercek.com'daki haberde, televizyon kanalları RTL/n-tv’nin kamuoyu araştırma şirketi Forsa’ya yaptırdığı “Bu Pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” anketinde SPD geçtiğimiz haftaya göre oyunu yüzde 2 artırarak yüzde 16’ya çıkardı. Ancak SPD hala 2017 yılındaki genel seçimlerde elde ettiği 20’lik oy oranına ulaşmış değil.

Alman siyasetinde Scholz’un etkisi Yeşiller Partisi’ne de yansıdı. Geçtiğimiz haftaya göre Yeşiller de oyunu yüzde 2 artırarak yüzde 20’ye çıkardı. Siyasi gözlemciler SPD ve Yeşiller’in bu oyları muhalefetteki Sol Parti’den aldığı görüşünü öne sürüyorlar. 2017’deki seçimde yüzde 9 alan Sol Parti’nin bu haftaki oy oranı yüzde 6 olarak açıklandı.

Aynı şekilde aşırı sağcı cephede de oy oranları düşmüş durumda. Aşırı milliyetçi Almanya İçin Alternatif (AfD)’nin de oy oranı yüzde 12,5’tan yüzde 9’a düştüğü ifade edildi.

BAŞBAKAN MERKEL’İN PARTİSİ OYLARINI KORUYOR

Başbakan Merkel’in partisi CDU ise korana salgını sonrası yakaladığı yükselişi koruyor. 2017’de yüzde 32 ile koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan CDU’nun son ankette açıklanan oy oranı 36 olarak açıklandı. Ancak CDU ve “kardeş partisi” Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) cephesi henüz önümüzdeki yılın sonbaharında yapılması beklenen federal seçimleri için başbakan adaylarını açıklamış değil.

CSU’nun genel başkanlık koltuğunda oturan ve aynı zamanda Bavyera Eyaleti Başkanı olan Markus Söder’in adaylığı Hristiyan demokratlar kulislerinde konuşuluyor. Yeşiller’in adayının da Robert Habeck olması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman seçmeni sağ partilere tavır mı alıyor? Yeni ankette... Sonraki Haber >>

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:15