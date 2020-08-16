Alman seçmeni sağ partilere tavır mı alıyor? Yeni ankette iki parti yükselişte

Almanya’da iktidarı Hristiyan demokratlar ile paylaşan Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Olaf Scholz’u 2021 yılında yapılacak federal seçimler için başbakan adayı olarak göstermişti. Şu anda Angela Merkel’in liderliğindeki hükümette başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Scholz’un adaylığı partisinin oylarında olumlu bir etki oluşturdu.





artigercek.com'daki haberde, televizyon kanalları RTL/n-tv’nin kamuoyu araştırma şirketi Forsa’ya yaptırdığı “Bu Pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” anketinde SPD geçtiğimiz haftaya göre oyunu yüzde 2 artırarak yüzde 16’ya çıkardı. Ancak SPD hala 2017 yılındaki genel seçimlerde elde ettiği 20’lik oy oranına ulaşmış değil.





Alman siyasetinde Scholz’un etkisi Yeşiller Partisi’ne de yansıdı. Geçtiğimiz haftaya göre Yeşiller de oyunu yüzde 2 artırarak yüzde 20’ye çıkardı. Siyasi gözlemciler SPD ve Yeşiller’in bu oyları muhalefetteki Sol Parti’den aldığı görüşünü öne sürüyorlar. 2017’deki seçimde yüzde 9 alan Sol Parti’nin bu haftaki oy oranı yüzde 6 olarak açıklandı.





Aynı şekilde aşırı sağcı cephede de oy oranları düşmüş durumda. Aşırı milliyetçi Almanya İçin Alternatif (AfD)’nin de oy oranı yüzde 12,5’tan yüzde 9’a düştüğü ifade edildi.





BAŞBAKAN MERKEL’İN PARTİSİ OYLARINI KORUYOR





Başbakan Merkel’in partisi CDU ise korana salgını sonrası yakaladığı yükselişi koruyor. 2017’de yüzde 32 ile koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan CDU’nun son ankette açıklanan oy oranı 36 olarak açıklandı. Ancak CDU ve “kardeş partisi” Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) cephesi henüz önümüzdeki yılın sonbaharında yapılması beklenen federal seçimleri için başbakan adaylarını açıklamış değil.





CSU’nun genel başkanlık koltuğunda oturan ve aynı zamanda Bavyera Eyaleti Başkanı olan Markus Söder’in adaylığı Hristiyan demokratlar kulislerinde konuşuluyor. Yeşiller’in adayının da Robert Habeck olması bekleniyor.