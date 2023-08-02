Alman süpermarket zinciri Penny'den ilginç zam yağmuru

Penny yönetim kurulu üyesi Stefan Goergens, "Gıda fiyatları çevre ve toplum için ortaya çıkan maliyetleri yansıtmıyor ve bu rahatsız edici gerçekle yüzleşmek zorundayız" dedi.

Ucuz et satışı sonlanacak ve bitki bazlı et satışı artacak





Küresel ısınmanın getireceği maliyet daha yüksek





Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan ülkede 2022 rakamlarına göre hane halkı bütçesinin yalnızca yüzde 11,1'i gıda harcamalarına gidiyor.Bu da Almanları alım gücü sıralamasında Avrupa'nın en ucuz yiyeceklerine sahip toplumlarından biri yapıyor. Ancak genellikle endüstriyel ölçekte üretilen ucuz yiyeceklerin çevresel maliyeti yüksek oluyor.Alman tarımı, geçen yıl 55,5 milyon metrik ton sera gazı emisyonundan sorumluydu. Bu da ülkenin emisyonlarının kabaca yüzde 7,4'üne denk geliyor.Penny'nin 2 bin 150 şubesinde cumartesi gününe kadar devam edecek olan "gerçek maliyet" kampanyasında yoğurttan sosise iklim, sağlık, toprak ve su maliyetlerinin de dahil olduğu dokuz ürün için farklı fiyat uygulanacak. Ayrıca normalde ödenecek fiyat da gösterilecek.Örneğin 300 gramlık bir parça peynirin fiyatı 2,49 Euro'dan 4,84 Euro'ya yükseltildi. Şirket elde edilecek ek geliri sürdürülebilir çiftçilik projelerine yatıracak.Almanya'nın Yeşiller önderliğindeki tarım bakanlığı, bölgesel üretimi, organik tarımı teşvik etmek ve süpermarketlerdeki et ürünlerinin nasıl işlendiğini, hayvanların ne gibi ortamlarda tutulduğunu belirtecek şekilde etiketleme yapılmasını zorunlu kılmak da dahil sektörün karbon ayak izini azaltmak için çeşitli adımlar atmaya hazırlanıyor.Bir başka Alman indirimli süpermarket zinciri Lidl da 2025'ten itibaren, ucuz et satışını durduracağını ve sattığı bitki bazlı protein miktarını artıracağını duyurdu.Şirket, Nürnberg Teknik Üniversitesi ve Greifswald Üniversitesi'nden bilim insanlarının tüketicilerin Penny'nin yeni fiyatlarına nasıl tepki vereceğini araştıracağını söyledi.Federal istatistik dairesinden cuma günü alınan ön verilere göre, Almanya'da enflasyon düşüş eğiliminde, ancak gıda fiyatları hala bir yıl öncesine göre yüzde 11 daha yüksek.Nihayetinde, Almanya ve diğer ülkeler tarım ve diğer sektörlerden kaynaklanan emisyonları azaltmadıkça, aşırı hava koşullarından çok daha büyük maliyetler ortaya çıkması söz konusu.Mart ayında yapılan bir araştırma, aşırı hava koşullarının yüzyılın ortasına kadar Almanya'ya toplam ekonomik zarar olarak 900 milyar euroya mal olabileceğini tahmin ediyor.Penny tarafından sağlanan rakamlara göre, organik ürünlerin ortalama çevresel maliyeti 1,15 euro iken, kimyasallara dayanan organik olmayan ürünlerin ortalama çevresel maliyeti 1,57 euro oldu.