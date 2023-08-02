280 bin yeni Tesla aracı arızalı çktı, soruşturma başlatıldı

Son üç yılda beşinci soruşturma

NHTSA, web sitesinde yayınlandığı bir belgede, direksiyon kontrolünün kaybolmasına, sürücülere hidrolik direksiyon desteğinin azaltıldığını veya devre dışı bırakıldığını belirten mesajların eşlik edebileceğini söyledi.

NHTSA, 2023 yapımı Tesla Model 3 ve Model Y araç sahiplerinden gelen 12 şikayetin ardından ön değerlendirme yaptı ve soruşturmayı açtı.Mayıs ayında bir Model 3 sürücüsü, "araba direksiyonunun takıldığını ve yoldan kayarak bir ağaca çarpmasıyla sonuçlandığını" bildirmişti.Yaşanan kazalarda herhangi bir yaralanma olmazken konuya ilişkin soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına gayret edileceği belirtildi.Müfettişler sorunun ne sıklıkta meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin bundaki payını inceleyecek.Soruşturma, NHTSA'nın son üç yılda Tesla araçlarına yönelik başlattığı beşinci soruşturma oldu.