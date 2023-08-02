ABD: Rusya tahıl koridoru müzakerelerine geri dönecek

17 Temmuz'da anlaşmadan çekildiler

Rusya, bu anlaşmadan 17 Temmuz'da çekildi. Thomas-Greenfield, "Rusya kendi gübresini küresel pazarlara ulaştırmak ve tarımsal işlemleri kolaylaştırmak istiyorsa bu anlaşmaya geri dönmek zorunda kalacak" dedi ve ekledi:

Rusya'nın müzakerelere geri dönmeye sıcak baktığı kulislerde konuşulsa da ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi salı günü yaptığı açıklamada "Henüz buna dair bir kanıt görmedik" dedi.ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli ihracatına izin veren bir anlaşma üzerinde müzakerelere geri dönebileceği yönünde duyumlar aldığını ancak henüz buna dair bir kanıt görmediklerini belirtti.“Müzakereye geri dönmekle ilgilenebileceklerine dair işaretler gördük. Bu yüzden bunun gerçekten olup olmadığını görmek için bekleyeceğiz ancak bundan daha fazla ayrıntıya giremem.”