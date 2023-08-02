Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Rusya tahıl koridoru müzakerelerine geri dönecek /02 Ağustos 2023 07:21

ABD: Rusya tahıl koridoru müzakerelerine geri dönecek

Rusya'nın Ukrayna tahılının güvenli şekilde Karadeniz'den ihracatına izin veren anlaşmanın müzakerelerine geri dönmeye hazır olduğu aktarılıyor.

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Rusya'nın müzakerelere geri dönmeye sıcak baktığı kulislerde konuşulsa da ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi salı günü yaptığı açıklamada "Henüz buna dair bir kanıt görmedik" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli ihracatına izin veren bir anlaşma üzerinde müzakerelere geri dönebileceği yönünde duyumlar aldığını ancak henüz buna dair bir kanıt görmediklerini belirtti.

17 Temmuz'da anlaşmadan çekildiler

Rusya, bu anlaşmadan 17 Temmuz'da çekildi. Thomas-Greenfield, "Rusya kendi gübresini küresel pazarlara ulaştırmak ve tarımsal işlemleri kolaylaştırmak istiyorsa bu anlaşmaya geri dönmek zorunda kalacak" dedi ve ekledi:

“Müzakereye geri dönmekle ilgilenebileceklerine dair işaretler gördük. Bu yüzden bunun gerçekten olup olmadığını görmek için bekleyeceğiz ancak bundan daha fazla ayrıntıya giremem.”
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