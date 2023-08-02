38 milletvekilinin verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerinin siyaset camiasında yankıları sürüyor.



CHP'den ilk tepki Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan gelmişti. Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" yanıtını verdi.



Davutoğlu'nun sözlerine CHP'nin kritik isimlerden Malatya Milletvekili ve PM üyesi Veli Ağbaba'dan da bir değerlendirme geldi. Ağbaba Halk TV ekranlarında yayınlanan Şule Aydın sunduğu 'Kayda Geçsin' programına konuk oldu.



Ağbaba Davutoğlu'nun sözlerine şöyle yanıt verdi:



"Altılı Masa formülü toplumun geniş kesimlerinden kabul görmüş bir formüldü. 50+1 ile iktidar olmak yönlü bir hareketimiz vardı. Tek başımızıa Recep Tayyip Erdoğan'ı yenme şansımız yoktu.İttifakın kurulması bu yöndeydi. Belki burada Davutoğlu bir pişmanlık duyuyor, belki İYİ Parti, DEVA, Gelecek Saadet Partisi ile birlikte ayrı listelerden girmiş olsaydı çok farklı sonuçların çıkacağını görüyoruz. Ya da bizim tek başımıza diğer ittifak ortaklarından ayrı listelerden girmemizin de olumlu sonuçları olabilir. Ama burada fedakarlık deniyor, burada bir fedakarlık yapan varsa o da CHP ve onun tabanıdır. Yıllarda CHP içerisinde siyaset yapmış ve bu listelerde yer almamış kişiler en çok fedakarlığı yapan kişilerdir"



"DOĞRU BULAN BİR TANE CHP'Lİ YOK"



Ağbaba Şule Aydın'ın, "Sokakta dolaşırken insanların bize öfkesi kızgınlığı var dediniz. Mesela o kızgınlıklarda kendi seçmenizinden tabanınızın yaptığı fedakarlığa ilişkin eleştiri alıyor musunuz?" sorusuna;



"Tabii ki alıyoruz. Buna yapacak bir şey yok. Genel Başkanımızdan belirttiği gibi bu bir demokrasi mücadelesi. Ama tepki alıyoruz tabii ki. Bu 38 milletvekilinin verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok." yanıtını verdi.