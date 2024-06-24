Samanyolu Haber /Spor / Almanya 90+2'de 1 puanı kurtardı, son 16'ya lider olarak yükseldi /24 Haziran 2024 00:27

Almanya 90+2'de 1 puanı kurtardı, son 16'ya lider olarak yükseldi

Almanya, EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında karşılaştığı İsviçre ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.

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EURO 2024 A Grubu son maçında Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki ev sahibi Almanya 1-1 berabere kaldı.

Almanya'nın Frankurt Arena Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsviçre'nin golünü 28. dakikada Dan Ndoye kaydetti.

Almanya'ya liderliği getiren golü ise 90+2'de Niclas Füllkrug kaydetti.

MANUEL NEUER TARİHE GEÇTİ
Almanya Milli Takımı ile 18. kez Avrupa Şampiyonası maçında forma giyen Manuel Neuer, Gianliugi Buffon'u geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

Öte yandan Almanya'da sarı kart gören Jonathan Tah, üst turda takımıyla birlikte olamayacak.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre; son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. B Grubu'nda ikincilik ihtimalleri bulunan takımlar şu şekilde; İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin belli olmasının ardından belli olacak.
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