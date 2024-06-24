Dağistan’daki terör saldırısı kontrol altına alındı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Dağıstan İçişleri Bakanlığı, 3 sivil ve 13 polisin Mahaçkale'deki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.





Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Derbent'te teröristlerle çatışmalar esnasında lokal şehir polis departmanı başkanının öldürüldüğünü bildirdi.





Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Derbent'te terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığını bildirdi ve iki militan etkisiz hale getirildi.





Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale'de teröristlerle yaşanan çatışma sonucu 13'ü polis ve 3'ü sivil 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.





Yahudi dini örgütleri RIA Novosti'ye Derbent'te olduğu gibi Mahaçkale'de de bir sinagogun saldırıya uğradığını söyledi





İlk saldırı Moskova saatiyle 19'a doğru ortaya çıktı. Dağıstan İçişleri Bakanlığı ilk olarak Derbent'te kimliği belirsiz kişilerin otomatik silahlarla bir sinagog ve kiliseye ateş açtığını bildirdi.





Çok geçmeden Mahaçkale'de silahlı terör saldırısı yapıldığı bilgisi ortaya çıktı, bir trafik polisi karakoluna ateş açıldı ve şehrin sokaklarında çatışmalar başladı.





Dağıstan'da terörle mücadele operasyon rejimi başlatıldı, saldırganların aranması ve etkisiz hale getirilmesi için önlemler alındı.





Dağıstan'da terör saldırıları sonucu ölenlerin sayısı dokuza ulaştı (bunlardan yedisi kolluk kuvvetleriydi), 25 kişi de yaralandı. Bu mesajdan kısa bir süre sonra Dağıstan Işıklar Polis departmanı başkanının ölümü öğrenildi.





Sivil kayıplara ilişkin ilk bilgilere göre Derbent'te bir rahip, Mahaçkale'de ise bir kilise güvenlik görevlisi öldürüldü. Ayrıca Derbent'te bir sinagog güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.





Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği Mahaçkale kilisesinde 19 kişi militanlardan saklanıyordu. Telegram kanalları rehin tutulduklarını yazdı ancak bu bilgi doğrulanmadı, herkes tapınaktan çıkarıldı, güvendeydiler. Yahudi dini örgütleri de Mahaçkale'deki bir sinagoga terör saldırısı düzenlendiğini bildirdi.





Dağıstan İçişleri Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre Mahaçkale'de 4 militan etkisiz hale getirildi.





Moskova saatiyle 22:00 sıralarında Sergokala köyünün merkezinde polis memurlarının bulunduğu bir araca kimliği belirsiz kişilerin ateş ettiği, bir polis memurunun yaralandığı bilgisi ortaya çıktı.





RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, oğulları terör saldırısına karışmış olma ihtimaliyle Dağıstan'ın Sergokala ilçesi yönetim başkanı Omarov'un sorguya çekildiğini, verdiği bilgiye göre yetkilinin görevden alınacağını söyledi.





Mahaçkale'den çıkışlar engellendi; İçişleri Bakanlığı teröristlere yardımcı olanların şehri terk etmeye çalışabileceğinden şüpheleniyor.





Çeçenistan Yönetimi Başkanı Ramzan Kadirov, terör saldırısını alçakça bir provokasyon ve dinler arasında ayrılık yaratma girişimi olarak nitelendirdi. Dağıstan Devlet Duması milletvekili Abdulkhakim Gaciyev cumhuriyetteki terör saldırısının arkasında Ukrayna ve NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin olduğuna inanıyor.





Görgü tanıklarının RIA Novosti'ye söylediğine göre Derbent'in merkezindeki silahlı saldırılar durduruldu ancak birçok ev ve otelde insanlar elektriksiz oturmaya devam ediyor.





“Yaklaşık bir saat önce çatışmalar bitti. En başından beri silah seslerini duyduk, çok yakından makineli tüfek sesleri duyduk. Olay Derbent'in merkezinde... Şimdi insanlar elektriksiz bir otelde oturmaya devam ediyor. Ajansla birlikte gelen bir görgü tanığı, Moskova'daki meslektaşlarına, "Pek çok evde ışık yok" dedi.





Dağıstan'daki terörist saldırılarla ilgili olarak Patrik Kirill, etnik gruplar arası düşmanlık ve dinlerin radikalleşmesine yönelik her türlü girişimin bastırılması çağrısında bulundu