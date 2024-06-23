Samanyolu Haber /Dünya / Hac'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi /23 Haziran 2024 23:17

Hac'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi

Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301’e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığı aktarıldı.

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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde hac sırasında aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301’e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığını aktardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Al-Jalajel yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yüzde 83’ünün doğrudan güneş ışığı altında yeterli barınak ya da koruma olmadan uzun mesafeler yürüyen kişiler olduğunu ifade etti. Al-Jalajel, bu yılki hac yönetimini "başarılı" olarak nitelendirerek, 141 bini hac yapmak için resmi izin almayanlar olmak üzere 465 binden fazla kişiye özel tedavi hizmeti sağlandığını söyledi.

ZİYARETÇİ SAYISI 1.8 MİLYON

Mısırlı bir kabine yetkilisi, ölen hacı adaylarının yaklaşık yarısının Mısırlı olduğunu söyledi.

Suudi yetkililer, bu yıl 1.8 milyon hacı adayının kutsal toprakları ziyaret ettiğini, hacı adaylarının 1.6 milyonunun yurtdışından geldiğini açıkladı.


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