Rusya'daki terör saldırısından son bilgiler

Samanyoluhaber.com - Moskova





Dağıstan İçişleri Bakanlığı, polis memurlarına saldıran dört saldırganın "tasfiye edildiğini" bildirdi. Toplamda ölen sayısı 11 oldu.







Dağıstan Müftüsü'ne göre saldırıda yedisi güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetti.Şüphelilerden biri Mahaçkale'de bir kilisenin yakınında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldü.Dağıstan'ın Sergokala köyünde polisle çatışma çıktı. Daha önce Sergoka bölge başkanı Magomed Omarov gözaltına alındı. Bölge yönetim başkanının oğlunun çatışmalara karıştığı iddialar arasında.“Atipik” Makhachkala telegram kanalı köydeki silahlı saldırıyı anlattı. Bölge İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergokala ilçe merkezinde polis memurlarının bulunduğu bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı, polis memurlarından biri yaralandı.Dağıstan'da terörle mücadele operasyon rejimi başlatıldı; Derbent ve Mahaçkale sokaklarında silah sesleri duyuluyor. Ridovka telegram kanalı Derbent'e Rus Muhafız askerlerinin polise yardım etmek için geldiğini yazıyor.Mash telegram kanalı ise güvenlik güçlerinin saldırganların saklandığı binaya baskın yapmaya başladığını belirtti.Kanal, şüphelilerin Mahaçkale'de “Bagration” mağazası yakınındaki bir eve sığındıklarını ve onlarla çatışmanın sürdüğünü ekliyor.Diğer bilgilere göre ise kentte çatışma kilisenin yakınında da yaşanıyor. TASS, Mahaçkale'de bir Rus Muhafızın Alayı görevlisinin öldüğünü bildirdi. Bundan önce altı polis memurunun öldüğü de biliniyordu.RBC haber ajansının yazmasına göre polis, öldürülen saldırganlardan birinin Dağıstan'ın Sergokala bölgesi başkanı Magomed Omarov'un oğlu olduğuna dair bilgileri kontrol ediyor.Dağıstan Soruşturma Komitesi'ne yakın bir kaynağa göre, Mahaçkale'de polis memurlarına yönelik saldırıda Omarov'un iki oğlu Osman ve Adil olayda de yer aldı. Muhtemelen öldürülmüşler. Onların ölümleri News Beware tarafından da yerel gazetecilere dayandırılarak bildirildi.Dağıstan'ın Sergokala bölgesinin başkanı Magomed Omarov'un istifa mektubu yazdığı iddia ediliyorBu bilgi, Omarov'un iki oğlunun Mahaçkale'de polis memurlarına yönelik bir saldırıya katıldığı yönündeki haberlerden sonra ortaya çıktı.Yetkilinin istifası "Dagestanskie Izvestia" tarafından telgraf kanallarına atıfla, "MK in Dagestan" kanalı ise bir kaynağa atıfla bildirildi. "Güneyin İncisi" yayını Magomed Omarov'un gözaltına alındığını iddia ediyor. "Ridovka" kanalı bu bilgiyi doğruladı.Bu arada Dağıstan Müftüsü'ne göre Derbent ve Mahaçkale'de ölenlerin sayısı yedisi güvenlik görevlisi olmak üzere dokuza yükseldi. 25 kişi daha yaralandı.RBC ve Izvestia da kendi kaynaklarına dayanarak Omarov'un tutuklandığını bildirdi.

Komersant ise bilgi güncellemesi yaptı. Buna göre; Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Derbent'te teröristlerle çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Dağıstan lokal şehir polis departmanı başkanının öldürüldüğünü bildirdi.