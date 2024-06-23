Rusya'daki terör saldırısından son bilgiler

Samanyoluhaber.com - Moskova
Dağıstan İçişleri Bakanlığı, polis memurlarına saldıran dört saldırganın "tasfiye edildiğini" bildirdi. Toplamda ölen sayısı 11 oldu.
Dağıstan Müftüsü'ne göre saldırıda yedisi güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetti.
Şüphelilerden biri Mahaçkale'de bir kilisenin yakınında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldü.
Dağıstan'ın Sergokala köyünde polisle çatışma çıktı. Daha önce Sergoka bölge başkanı Magomed Omarov gözaltına alındı. Bölge yönetim başkanının oğlunun çatışmalara karıştığı iddialar arasında.
“Atipik” Makhachkala telegram kanalı köydeki silahlı saldırıyı anlattı. Bölge İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergokala ilçe merkezinde polis memurlarının bulunduğu bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı, polis memurlarından biri yaralandı.
Dağıstan'da güvenlik güçleri ile şüphelilerle çatışmaya başladı
Dağıstan'da terörle mücadele operasyon rejimi başlatıldı; Derbent ve Mahaçkale sokaklarında silah sesleri duyuluyor. Ridovka telegram kanalı Derbent'e Rus Muhafız askerlerinin polise yardım etmek için geldiğini yazıyor.
Mash telegram kanalı ise güvenlik güçlerinin saldırganların saklandığı binaya baskın yapmaya başladığını belirtti.
Kanal, şüphelilerin Mahaçkale'de “Bagration” mağazası yakınındaki bir eve sığındıklarını ve onlarla çatışmanın sürdüğünü ekliyor.
Diğer bilgilere göre ise kentte çatışma kilisenin yakınında da yaşanıyor. TASS, Mahaçkale'de bir Rus Muhafızın Alayı görevlisinin öldüğünü bildirdi. Bundan önce altı polis memurunun öldüğü de biliniyordu.
Mahaçkale'deki saldırganlardan biri Dağıstan'ın bir bölge başkanının oğlu olabilir
RBC haber ajansının yazmasına göre polis, öldürülen saldırganlardan birinin Dağıstan'ın Sergokala bölgesi başkanı Magomed Omarov'un oğlu olduğuna dair bilgileri kontrol ediyor.
Dağıstan Soruşturma Komitesi'ne yakın bir kaynağa göre, Mahaçkale'de polis memurlarına yönelik saldırıda Omarov'un iki oğlu Osman ve Adil olayda de yer aldı. Muhtemelen öldürülmüşler. Onların ölümleri News Beware tarafından da yerel gazetecilere dayandırılarak bildirildi.
Dağıstan'ın Sergokala bölgesinin başkanı Magomed Omarov'un istifa mektubu yazdığı iddia ediliyor
Bu bilgi, Omarov'un iki oğlunun Mahaçkale'de polis memurlarına yönelik bir saldırıya katıldığı yönündeki haberlerden sonra ortaya çıktı.
Yetkilinin istifası "Dagestanskie Izvestia" tarafından telgraf kanallarına atıfla, "MK in Dagestan" kanalı ise bir kaynağa atıfla bildirildi. "Güneyin İncisi" yayını Magomed Omarov'un gözaltına alındığını iddia ediyor. "Ridovka" kanalı bu bilgiyi doğruladı.
Bu arada Dağıstan Müftüsü'ne göre Derbent ve Mahaçkale'de ölenlerin sayısı yedisi güvenlik görevlisi olmak üzere dokuza yükseldi. 25 kişi daha yaralandı.
RBC ve Izvestia da kendi kaynaklarına dayanarak Omarov'un tutuklandığını bildirdi.
Komersant ise bilgi güncellemesi yaptı. Buna göre; Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Derbent'te teröristlerle çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Dağıstan lokal şehir polis departmanı başkanının öldürüldüğünü bildirdi.
Ayrıca görgü tanıkları Mahaçkale'de silahlı saldırıların yeniden başladığını bildirdi.
AFP: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Haber ajansı AFP'de olayla ilgili olarak abonelerine geniş bir haber geçti.
Habere göre Rusya'nın Dağıstan bölgesinde silahlı saldırganlar Pazar günü dini binalara saldırarak en az yedi polis memuru, bir ulusal muhafız görevlisi ve bir papazı öldürdü.
Olaylar, Dağıstan'ın en büyük şehri Mahaçkale ve sahil kenti Derbent'te gerçekleşti ve Pazar akşamı silahlı çatışmalar devam ediyordu.
Rusya'nın Soruşturma Komitesi, büyük ölçüde Müslüman olan ve Çeçenya'ya komşu olan Dağıstan'da "terör eylemleri" nedeniyle soruşturma başlattığını belirtti.
Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale'de polislerin dört silahlı saldırganı öldürdüğünü açıkladı.
"Bu akşam Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde iki Ortodoks kilisesi, bir sinagog ve bir polis kontrol noktasına silahlı saldırılar düzenlendi," dedi Ulusal Terörle Mücadele Komitesi RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada.
"Terrorist saldırılar sonucunda, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bir papaz ve polis memurları öldürüldü."
Dağıstan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Gayana Gariyeva, saldırılarda altı memurun öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Bakanlık daha sonra yerel bir polis şefinin de yaralarından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.
Rusya Ulusal Muhafızları ise Derbent'te bir subaylarının öldüğünü ve birkaçının yaralandığını bildirdi.
Yeni bir saldırı gibi görünen olayda, Dağıstan İçişleri Bakanlığı daha sonra Mahaçkale'ye 65 kilometre (40 mil) uzaklıktaki Sergokal adlı bir köyde saldırganların bir polis aracına ateş açarak bir memuru yaraladığını belirtti.
Bakanlık sözcüsü ayrıca Derbent'te 66 yaşındaki bir Ortodoks papazının öldürüldüğünü söyledi.
Sinagoglar Ateşe Verildi
Dağıstan RGVK yayıncısı, papazın Nikolai Kotelnikov olduğunu ve Derbent'te 40 yılı aşkın süre hizmet verdiğini bildirdi.
Pazar günü, Rus Ortodoks Kilisesi'nde dini bir tatil olan Pentekost Pazar günüydü.
Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu kamu konseyi başkanı Boruch Gorin, Telegram'da "Derbent'teki sinagog yanıyor," diye yazdı.
"Yangın söndürülemedi. İki kişi öldü: bir polis memuru ve bir güvenlik görevlisi."
"Mahaçkale'deki sinagog da ateşe verildi ve yandı," diye ekledi, Derbent'te itfaiyecilerin "içeride teröristlerin kalma riski" nedeniyle yanmakta olan sinagogu terk etmelerinin istendiğini söyledi.
"Sinagogun çevresindeki sokaklarda ateş ediliyor," dedi.
Dağıstan lideri Sergei Melikov, Telegram'da şöyle yazdı: "Bu akşam Derbent ve Mahaçkale'de bilinmeyen (saldırganlar) toplumdaki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerde bulundular.
"Onlara Dağıstanlı polis memurları karşı koydu."
Devlet haber ajansı TASS, bir kolluk kuvveti kaynağına atıfta bulunarak, "Mahaçkale ve Derbent'te saldırıları gerçekleştiren silahlı saldırganlar uluslararası bir terör örgütünün destekçileri," dedi.
Rusya'nın FSB güvenlik servisi Nisan ayında Dağıstan'da Mart ayında Moskova'nın Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen ölümcül saldırıyı planladıklarından şüphelenilen dört kişiyi tutukladığını söyledi.
Dağıstan'dan gelen militanların Suriye'deki IŞİD'e katılmak üzere seyahat ettikleri biliniyor ve 2015 yılında grup, Kuzey Kafkasya'da bir "franchise" kurduklarını ilan etti.
Dağıstan, 1994-1996 ve 1999-2000 yılları arasında iki acımasız savaşta ayrılıkçılara karşı savaşan Rus makamlarının Çeçenya'nın doğusunda yer alıyor.
Çeçen isyancıların yenilgisinden bu yana, Rus makamları, Kuzey Kafkasya genelindeki İslamcı militanlarla sivil ve polislerin ölmesine neden olan düşük yoğunluklu bir çatışma içinde bulunuyor.