Almanya’da aşı önceliği kalkıyor

BERLİN Sağlık Senatörlüğü pazartesi gününden itibaren her isteyenin, aşı yettiği sürece muayenehanelerde aşı yaptırabileceğini duyurdu. Berlin Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı Martin Matz, aşı yaptırmak isteyenlerin randevu almadan doktora gitmemesini önerdi. Matz, ilk haftalarda aşıya olan talebin aşı sayısından daha fazla olacağını belirtirken muayenehanelerde kaosa yol açmamak için randevunun en doğru yöntem olacağını ifade etti.





DOKTORLARDAN ELEŞTİRİ

Ancak Berlin Doktorlar Birliği, senatörlüğün kararını eleştirdi. Doktorlar Birliği’nden yapılan açıklamada muayenehanelerdeki kaosun kaçınılmaz olduğu belirtildi. Senatörlük ise eleştiriler üzerine, aşı önceliğinin kalkmasına rağmen yine de aşı önceliğinde ilk sıralarda olanların randevularda öne alınacağını söyledi. Senatörlük, haziran ayından itibaren büyük miktarda aşı sağlanacağını ve aşı sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini açıkladı.





İNSİDANS 100’ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Öte yandan Almanya genelinde insidans ortalama değeri 100’ün altına indi. 20 Mart’tan bu yana üst seviyelerde seyreden insidans ortalaması önceki gün 96.5 oldu. Almanya’da geçen yıl 22 Aralık’ta insidans değeri 197.6 ile rekor seviyeye çıkmıştı. Üçüncü dalganın başlamasından sonra alınan tedbirlerin ve aşılama sayısının artmasının insidans değerinin düşmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. İnsidans değerinin bir hafta boyunca 100’ün altında olduğu bölgelerde gastronominin açılabileceği kaydedildi.





AŞILAMADA YENİ REKOR

Almanya’da günlük aşılamada da yeni rekor kırıldı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre tatil öncesi çarşamba günü 1.35 milyon doz aşı yapıldı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun ileriye atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bu rakamlarla birlikte halkın yaklaşık yüzde 35.9’u olmak üzere 29.8 milyon kişiye ilk aşıları yapıldı. Halkın yüzde 10.6’sına yani 8.8 milyon kişiye ise ikinci aşıları da vuruldu.