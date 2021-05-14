İngiltere parlamentosundan Türkiye’deki İnsan Hakları İhlalleri konusunda çağrı

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinden ve Parlamento Dış İlişkiler Komitesi eski başkanı Crispin Blunt ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde bakanlık ve daha sonra da gölge dışişleri bakanlığı yapmış Hilary Benn’in hazırladıkları ve toplamda 53 milletvekilinin altına imza koydukları mektupta Dominic

Raab Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir müttefik olan Türkiye’nin demokrasi, insan haklarına saygı ve çoğulculuk çizgisine geri çekilmesi için hükümetin izleyeceği politikaları ilan etmek üzere Parlamentoda milletvekillerini bilgilendirmeye çağrılıyor.





Mektupta özellikle HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tutuklanması, diğer insan hakları savunucularının yaşadığı sorunlar, Kobani Davası ve Türkiye’nin İstanbul Konvansiyonu’ndan çekilmesi dile getiriliyor ve dışişleri bakanından İngiltere’nin dostluğunun kayıtsız şartsız bir dostluk olmadığını ilan etmesi isteniyor. Ortak mektuba imza koyanların arasında Muhafazakar Parti’nin kıdemli isimlerinden Sir Roger Gale, Andrew Mitchell, Julian Lewis, İşçi Partisinin önde gelen isimlerinden Margaret Beckett, Kate Osamor ve Liberal Demokrat Parti dış politika sözcüsü Layla Moran gibi isimler de bulunuyor. Ortak imzalı mektup soru önergesi statüsünde kabul ediliyor ve

Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın önümüzdeki dönemde parlamenterlerin bu konudaki sorularını cevaplamak üzere özel bir oturum için gündem vermesi bekleniyor.



