"Aşılandım" reklam videosu için "Sömürge zihniyetini andırıyor" yorumu

Washington Post'un geçmişte İstanbul'da da görev yapan editörlerinden Vannesa H. Larson, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım filminin "neredeyse sömürge zihniyeti andırdığını ifade etti".





Hazırlanan videoda turizm sektörü çalışanlarının "Keyfini çıkarın, ben aşılıyım" yazılı maskeler taktığı görülüyordu.





Twitter üzerinden videoyu alıntılayarak paylaşımda bulunan Larson, "Keyfini çıkarın-- Ben aşılıyım' Türkiye için böyle bir turizm reklam kampanyası yapmak neredeyse sömürge zihniyetini andırıyor. Çünkü Türkiye'de yerel halk tam kapanma halinde ve ülkenin yüzde 13'ünden azı aşılandı" yazdı





Larson daha sonra reklam videosunun silindiğine ancak hakkında birçok öfkeli yorum yazıldığına dikkat çekti.







