Samanyolu Haber /Gündem / "Aşılandım" reklam videosu için "Sömürge zihniyetini andırıyor" yorumu /14 Mayıs 2021 12:54

"Aşılandım" reklam videosu için "Sömürge zihniyetini andırıyor" yorumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, paylaştıktan sonra sildiği “aşılandım” tanıtım videosunu, Washington Post muhabiri Vanessa H. Larson sosyal medyadan yorumladı.

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Washington Post'un geçmişte İstanbul'da da görev yapan editörlerinden Vannesa H. Larson, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın  ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım filminin "neredeyse sömürge zihniyeti andırdığını ifade etti". 

Hazırlanan videoda turizm sektörü çalışanlarının "Keyfini çıkarın, ben aşılıyım" yazılı maskeler taktığı görülüyordu. 

Twitter üzerinden videoyu alıntılayarak paylaşımda bulunan Larson, "Keyfini çıkarın-- Ben aşılıyım' Türkiye için böyle bir turizm reklam kampanyası yapmak neredeyse sömürge zihniyetini andırıyor. Çünkü Türkiye'de yerel halk tam kapanma halinde ve ülkenin yüzde 13'ünden azı aşılandı" yazdı

Larson daha sonra reklam videosunun silindiğine ancak hakkında birçok öfkeli yorum yazıldığına dikkat çekti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Aşılandım" reklam videosu için "Sömürge zihniyetini... Sonraki Haber >>

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Şansal'dan ilginç tespit

Şansal'dan ilginç tespit

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

Mahkumların aileleri endişeli

Mahkumların aileleri endişeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:33:11