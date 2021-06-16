Almanya’da enflasyon yüzde 2,5 ile 10 yılın zirvesinde

Almanya’da enflasyon enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son on yılın en yüksek düzeyine çıktı ve yüzde 2,5 seviyesini gördü.







Federal İstatistik Dairesi tarafından salı günü Wiesbaden kentinde yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış olduğu belirtildi.





Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da son olarak 2011 yılının ekim ayında enflasyon oranı bu denli yüksek saptanmıştı. İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamada enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu körüklediği ifade edildi.





DW Türkçe’de yer alan haberde, Almanya’da 2021’in başından bu yana, dizel, benzin, akaryakıt ve doğal gazın yakılması ile oluşan her bir ton karbondioksit (CO2) için 25 euro vergi ödenmesi gerekiyor. Bu durum da enerji fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Ancak enflasyondaki artışın tek nedeni artan enerji fiyatları değil. Korona pandemisinin yol açtığı ekonomik sorunlar da enflasyona olumsuz yansıyor.





Korona krizinde tüketimi sabit tutmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla altı ay boyunca düşürülen Katma Değer Vergisi (KDV) ocak ayından itibaren yeniden eski seviyesine yükseltildi.





2020 yılının ikinci yarısında kısmen negatif seyreden enflasyon oranları 2021 yılının başından itibaren istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Mart ayında bu oran yüzde 1,7 iken, nisan ayında yüzde 2,0 olarak gerçekleşti.