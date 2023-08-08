Almanya’da işsizlik parası 3 bin Euro’ya yükseltildi

1 Temmuz’dan itibaren her bir ebeveyn başına 451 Euro, 14-17 yaş arasındaki çocuk için 420 Euro, 6-13 yaş arası çocuk için 348 Euro, 0-5 yaş arasındaki çocuk için 318 Euro ödeniyor. Ailenin kirasını, ısınma ve diğer yan giderlerini yine devlet ödüyor.



TEK KİŞİ 2 BİN EURO



Böylece üç çocuklu bir aileye ödenen para ek yardımlarla birlikte 3 bin 10 Euro’ya ulaşıyor. Ayrıca radyo-tv vergisi, eğitim masrafları da bu miktara eklenebiliyor. Yalnız yaşayan bir kişi için de 502 Euro temel aylık var. Yine kira, eğitim, vergi gibi ek ödemelerle birlikte tek kişinin aylık aldığı miktar da 2 bin Euro’yu bulabiliyor.



YARDIM ALANLARIN YARISI YABANCI



Sadece Alman vatandaşları değil, Almanya’da yasal yollarla yaşayıp sosyal yardıma muhtaç olan herkes ‘halk parası’ndan faydalanabiliyor.



Türkler, iltica hakkını elde edenler ya da oturma iznine sahip olanlar da yararlanıyor. 83 milyonluk Almanya’da 5.5 milyon kişi bu yardımları alıyor ve bunların 200 bin 122’si Türk.



Sözcü’de yer alan habere göre, yardım alanların listesinde Türkler 3’üncü sırada. İlk sırayı 707 bin ile Ukraynalılar, ikinci sırayı 498 bin ile Suriyeliler alıyor. Türkler’den sonra Afganlar, 176 bin yardıma muhtaç kişi sayısı ile 4’üncü.