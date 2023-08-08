Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava! /08 Ağustos 2023 10:17

Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava!

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur, Süleyman Soylu için harekete geçiyor. Olur, Soylu'ya '3 kuruşluk' dava açacağını söyledi. Zamanın İçişleri Bakanı Soylu, geçen yıl ağustos ayında Olur'un Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" demişti.

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Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Olur, geçen yıl (18 Eylül 2022) yakalanarak Türkiye'ye getirildiğinde zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" demişti. 

3 KURUŞLUK DAVA
Soylu'nun bu sözleri için Emre Olur, "3 kuruşuk dava" açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Emre Olur Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"9 ay tek başıma Bolu F Tipi cezaevinde yattım. Bir gün olsun devletime kötü söz etmedim. Bugüne kadar hiçbir suç işlemediğim gibi utanılacak hiçbir şey yapmadım, doğru bildiğim yolda ilerlemeyi kendime görev bildim. Bu dünyaya bir kez daha gelebilmek mümkün olsaydı yine Kafkas ve Yugoslavya göçmeni müslüman Türk ailemin evladı olmak isterdim. Soyum ve aile fertlerimle onur duyuyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağımız bir gerçek ancak benim için önemli olan Allah’ın mahkemesinde hesaplaşmak. Ancak yine de değerli avukat arkadaşlarımdan yarın 3 kuruşluk tazminat davası açmalarını rica ettim."


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