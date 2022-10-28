Samanyolu Haber /Dünya / Tahran’dan Almanya'ya gelen uçakta ceset paniği /28 Ekim 2022 12:11

Tahran’dan Almanya'ya gelen uçakta ceset paniği

Tahran’dan Frankfurt’a inen yolcu uçağının tekerlek bölümünde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

SHABER3.COM

İran'dan Almanya'ya giden bir yolcu uçağının tekerlek bölümünde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alman Bild gazetesi, dün Tahran'dan Frankfurt'a inen Lufthansa uçağının altında bir ceset bulunduğunu bildirdi. Yolcuların inmesi sonrasında uçakta yapılan kontrollerde cansız bedenin tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Havayolu şirketi, olayın ardından Tahran'dan bugünkü uçuşunu iptal etti. Cesedin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Olayın, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin geçen ay başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra öldürülmesi sonrası İran'da patlak veren ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında yaşanması dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahran’dan Almanya'ya gelen uçakta ceset paniği Sonraki Haber >>

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:22:17