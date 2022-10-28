Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa adaylık için anket yapacak: O isimler yeniden potada /28 Ekim 2022 12:03

Altılı Masa adaylık için anket yapacak: O isimler yeniden potada

Kulislerde, 'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı için anket düzenleyeceği konuşuluyor.

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'Altılı Masa' ilerleyen aylarda cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere Türkiye’nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir ankete hazırlanıyor. Masanın anket çalışmalarına 2023’te başlaması bekleniyor.

Diken gazetesinden Altan Sancar'ın CHP’li kaynaklardan aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki son dönemlerde oluşan sessizliğin nedeni "izle ve gör" politikasının öne çıkıyor olması.

Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen bazı isimlerse İmamoğlu’nun adaylığını net şekilde reddetmiyor. Partinin İstanbul il örgütü ve İmamoğlu’nun çalışma arkadaşları da İmamoğlu’nun adaylığı ihtimalinin son dönemde ‘ciddi biçimde’ konuşulmaya başladığını aktarıyor.

Geçen aylarda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının "kesinleştiğini" söyleyen bir CHP’li isim, İmamoğlu’yla birlikte Mansur Yavaş’ın da adaylık şansını "yüksek" gördüğünü belirtiyor. 
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