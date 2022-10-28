Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP'nin oy kayıplarıyla ilgili flaş analiz: Yüzde 40... /28 Ekim 2022 11:58

AKP ve MHP'nin oy kayıplarıyla ilgili flaş analiz: Yüzde 40...

Hbs Araştırma Şirketi, yaptıkları anketlere göre bir analiz yayınladı. Buna göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altında yer alırken, MHP ise yüzde 40 oy kaybetti.

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Hbs Araştırma Şirketi, yaptıkları anketlerin sonuçlarına göre bir analiz paylaştı. Buna göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altında yer alırken, MHP ise yüzde 40 oy kaybetti. 

Gazeteduvar'ın haberine göre Hbs Araştırma, anket sonuçları sonrası analiz yaptı. Anket şirketine göre AK Parti bir önceki seçime göre büyük oranda oy kaybetti.

Hbs Araştırma, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu analizde bulundu: "AKP 2018 seçimlerine göre oylarının yüzde 30'unu kaybetmiş durumda. Bu da AKP'yi yüzde 30 bandının altına indiriyor."

Anket şirketine göre CHP'deki oy artışı ise yüzde 2 oranında.

Yapılan analizde, bir önceki seçime göre MHP'nin oy oranında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Anket şirketi MHP'nin yüzde 40 oranında oy kaybı yaşadığını paylaştı.
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