Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’daki Türkler deport edilmekten korkuyor /23 Şubat 2024 14:34

Almanya’daki Türkler deport edilmekten korkuyor

Ankete katılanların yüzde 47'si göçmenlerin toptan Almanya'dan sürülmesinden korktuğunu veya çok korktuğunu söylüyor

SHABER3.COM

Almanya’da yaşayan göçmen kökenli vatandaşların yarısından fazlası aşırı sağcıların dillendirdiği gibi toplu halde sınır dışı edilmekten korkuyor.

Alman Birinci Kanalı ARD’nin yaptırdığı bir araştırma her yaştaki yabancı kökenlilerin aynı derecede endişe duyduğunu ortaya çıkardı. İlginç olan; Almanların da benzer bir korku yaşıyor olmaları. Etnik kökeninden bağımsız olarak, ankete katılanların yüzde 47'si göçmenlerin toptan Almanya'dan sürülmesinden korktuğunu veya çok korktuğunu söylüyor. Yüzde 44'ü ise pek veya hiç korkmadığını beyan ediyor. Çarpıcı olan, Batı eyaletlerinde yaşayan göçmen kökenlilerin deport edilme korkusunun yüzde 49, aşırı sağcı AfD'nin birinci parti olduğu doğu eyaletlerde ise yüzde 42 olması.

Sınır dışı edilme korkusu bazı aşırı sağcı AfD ve CDU üyelerinin katıldığı Potsdam’daki gizli toplantıdan sonra zirveye ulaştı. Bu toplantıda Avrupalı aşırı sağcıların remigrasyon yani göçmenlerin Nazi dönemini hatırlatırcasına topluca deport edilmesi için planlar yaptığı ortaya çıkmıştı. 2022'deki verilere göre, 84 milyon nüfusa sahip Almanya’da yaşayanların 24 milyonu göçmen kökenli. Bunların yarısı aynı zamanda Alman vatandaşı.
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