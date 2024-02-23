Almanya'da marketlerde satılan popüler atıştırmalıktan uzak durun

Öko-test'in son yaptığı incelemeye göre balık kroketler tüketilmeden önce bir kez daha düşünülmesinde fayda var.

Test uzmanları on bir klasik balık kroket, dört kızarmış balık kroket ve dört vegan ürün dahil olmak üzere 19 ürünü inceledi. Sonuca göre sadece 2 ürün iyi olarak değerlendirildi.





Öko-testin araştımasına göre, Iglo'nun klasik balık kroketlerinin yanı sıra Frosta'nın, Aldi ve Lidl gibi indirim marketlerinin ve Alnatura'nın balık kroketleri de dahil olmak üzere, kilo fiyatı 6.20 Euro ile 16 Euro arasında değişen ürünler test edildi. Frosta'nın balık kroketleri testin galibi olurken, onu organik tedarikçi Alnatura'nın balık kroketleri takip etti. Her ikisi de iyi puan alan tek ürünler oldu.





Klasik balık ürünleri kategorisinde, Iglo'nun balık kroketleri ve fırınlanmış balık kroketleri de dahil olmak üzere sadece sekiz ürün yeterli puan aldı. Test uzmanları ayrıca soya veya sebzeden yapılan vegan çubuklara da sadece tatmin edici veya yeterli notu verdi.





19 ÜRÜNDEN 11'İNDE ZARARLI MADDE BULUNDU





Test uzmanları, toplam on bir üründe zararlı maddeler buldu. Özellikle Iglo'nun kızarmış balık kroketleri ve Rewe'nin balık kroketlerinde kirli yağ tespit edildi. Test uzmanları ayrıca Kaufland'ın vegan çubuklarında da çok fazla doymuş mineral yağ hidrokarbonu buldu.





Test uzmanları, kreş çağındaki çocukların diğer garnitürlerle birlikte bir öğün olarak yalnızca üç adet kroket yemelerini; daha büyük çocuklar ve yetişkinler için ise beş kroket yemelerini öneriyor.