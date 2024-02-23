Samanyolu Haber /Gündem / The Economist açıkladı... Ankara'da yaşamak Paris'ten zor! /23 Şubat 2024 14:13

The Economist açıkladı... Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

The Economist, Avrupa'dan 35 şehri kapsayan bir 'tek başına yaşama endeksi' hazırladı. Ortalama maaş ve tek yatak odalı bir evin kirasının baz alındığı araştırmada Türkiye'den Ankara listeye dahil edildi. Ankara, 'tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti.

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Dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan The Economist, Avrupa'nın 35 önemli şehrini değerlendirmeye alarak 'tek başına yaşama endeksi' yayınladı.

Türkiye'den başkent Ankara'nın dahil edildiği araştırmada, bir kişinin brüt gelirinin yüzde 30'undan fazlasını kiraya vermemesi gerektiği fikri üzerinden analiz gerçekleştirildi. Araştırmada belirlenen şehirde yaşayan kişilerin 'ortalama maaş'ı ve bir yatak odalı apartman dairelerinin kiraları baz alındı. Apartman daireleri, iş alanlarının bulunduğu bölgelerden belirlendi. Karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi için dolar bazından hesaplamalar gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK KİRA LONDRA VE CENEVRE'DE

En yüksek kiraların Londra ve Cenevre'de olduğu ortaya çıkarken, dolar bazında Ankara'nın kiralama için en uygun yer olduğu kaydedildi. Kira ve ortalama gelir arasındaki bağlantıyla hesaplama yapıldığında ise Ankara yaşamak için ortalamanın üzerinde pahalı olarak ortaya çıktı.
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