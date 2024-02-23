The Economist açıkladı... Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

Dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan The Economist, Avrupa'nın 35 önemli şehrini değerlendirmeye alarak 'tek başına yaşama endeksi' yayınladı.





Türkiye'den başkent Ankara'nın dahil edildiği araştırmada, bir kişinin brüt gelirinin yüzde 30'undan fazlasını kiraya vermemesi gerektiği fikri üzerinden analiz gerçekleştirildi. Araştırmada belirlenen şehirde yaşayan kişilerin 'ortalama maaş'ı ve bir yatak odalı apartman dairelerinin kiraları baz alındı. Apartman daireleri, iş alanlarının bulunduğu bölgelerden belirlendi. Karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi için dolar bazından hesaplamalar gerçekleştirildi.





EN YÜKSEK KİRA LONDRA VE CENEVRE'DE





En yüksek kiraların Londra ve Cenevre'de olduğu ortaya çıkarken, dolar bazında Ankara'nın kiralama için en uygun yer olduğu kaydedildi. Kira ve ortalama gelir arasındaki bağlantıyla hesaplama yapıldığında ise Ankara yaşamak için ortalamanın üzerinde pahalı olarak ortaya çıktı.