Samanyolu Haber /Gündem / Geçici aday listeleri il seçim kurullarında askıya çıkarıldı /23 Şubat 2024 13:53

Geçici aday listeleri il seçim kurullarında askıya çıkarıldı

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler kapsamında geçici aday listeleri il seçim kurullarında bugün askıya çıkarıldı.

19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart'ta da kesin aday listeleri ilan edilecek.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart: Oy verme günü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce de internet sitesinde yurt içi seçmen afişlerinin görsellerini paylaşmıştı.

YSK'nın yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabilme yeterliliğine ilişkin kararı da daha önce Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Yerel seçimlere katılacak partiler
Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İyi Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

32 ilde oy verme işlemi bir saat erken başlayacak ve bitecek
Yerel seçimlerle ilgili olarak ayrıca, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

Bu iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklanmıştı.
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