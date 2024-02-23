Geçici aday listeleri il seçim kurullarında askıya çıkarıldı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler kapsamında geçici aday listeleri il seçim kurullarında bugün askıya çıkarıldı.

19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart'ta da kesin aday listeleri ilan edilecek.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.





24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.





30 Mart: Seçim propagandasının sonu.





31 Mart: Oy verme günü.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce de internet sitesinde yurt içi seçmen afişlerinin görsellerini paylaşmıştı.





YSK'nın yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabilme yeterliliğine ilişkin kararı da daha önce Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.





Yerel seçimlere katılacak partiler

Adalet Birlik Partisi





Adalet Partisi





Adalet ve Kalkınma Partisi





Anadolu Birliği Partisi





Anavatan Partisi





Aydınlık Demokrasi Partisi





Bağımsız Türkiye Partisi





Büyük Birlik Partisi





Büyük Türkiye Partisi





Cumhuriyet Halk Partisi





Demokrasi ve Atılım Partisi





Demokratik Sol Parti





Demokrat Parti





Emek Partisi





Gelecek Partisi





Genç Parti





Güç Birliği Partisi





Hak ve Özgürlükler Partisi





Halkın Kurtuluş Partisi





Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi





Hür Dava Partisi





İyi Parti





Memleket Partisi





Millet Partisi





Milliyetçi Hareket Partisi





Milli Yol Partisi





Saadet Partisi





Sol Parti





Türkiye İşçi Partisi





Türkiye Komünist Hareketi





Türkiye Komünist Partisi





Vatan Partisi





Yeniden Refah Partisi





Yenilik Partisi





Yeni Türkiye Partisi





Zafer Partisi





32 ilde oy verme işlemi bir saat erken başlayacak ve bitecek

Yerel seçimlerle ilgili olarak ayrıca, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.





Bu iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.





Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklanmıştı.