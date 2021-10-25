Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan büyükelçi krizi ile ilgili açıklama /25 Ekim 2021 19:13

Almanya’dan büyükelçi krizi ile ilgili açıklama

Büyükelçilerin durumuna ilişkin gözler bugün Ankara'da yapılacak kabine toplantısına çevrilmişken Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yaşanan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala’nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için verdiği talimata tepkiler sürüyor.

Berlin hükümeti, Kavala’ya verdikleri destek nedeniyle diğer dokuz ülkeninkiyle birlikte Almanya’nın Ankara büyükelçisini sınır dışı etmekle tehdit etmesinin ardından endişe duyduklarını dile getirdi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye cumhurbaşkanının açıklamalarından dolayı endişeli ve şaşkınız” dedi.

O SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Hükümet sözcüsü, Almanya’nın “benzer tehditler alan ortaklarıyla yakın istişare içinde” olduğunu, ancak “Türk tarafından resmi bir bildirimin henüz gelmediğini” bildirdi. Seibert, Erdoğan’ın diplomatları sınır dışı etmesinin iki ülkenin “yakın ikili ilişkileri” ve NATO içindeki işbirlikleri ile bağdaşmayacağını söyledi. Alman hükümetine şimdiye kadar konuyla ilgili resmi bir bildirimde bulunulmadığına işaret eden Seibert, Büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi durumunda ne tür bir adım atılacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü, aralarında Almanya ve ABD’nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerini, tutuklu Kavala’ya destek veren ortak bir açıklama yaptıkları gerekçesiyle “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatı vermişti.
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